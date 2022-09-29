Нижегородская городская поликлиника №4 признана лучшей в России по внедрению бережливых технологий Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская городская поликлиника №4 признана лучшей в России по внедрению бережливых технологий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, медучреждение было признано лучшим на конкурсе практик внедрения бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена здравоохранения "Бережливое здравоохранение".

Всего на участие в конкурсе было подано 400 заявок со всей страны, из которых 157 вышли в полуфинал, а финалистами стали 25.

"От всей души поздравляю коллектив и главного врача Инну Пудову. Впереди ещё много побед, я уверен", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Также в финал конкурса "Бережливое здравоохранение" в номинации "Оригинальный проект" вышла детская нижегородская поликлиника №19 с проектом "Управление потоками пациентов".

Ранее сообщалось, что около 5 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие системы здравоохранения Нижегородской области.

Также напомним, что более 145 млн рублей будет выделено Нижегородской области на капремонт медучреждений.