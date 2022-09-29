Автобусный маршрут А-30 будет продлен до ТЦ "Лента" в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автобусный маршрут А-30 в Нижнем Новгороде будет продлен до ТЦ "Лента" на улице Коминтерна у ж/д станции "Варя" в Сормовском районе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, руководство торгового центра уже согласилось на оборудование места для стоянки автобусов и остановочного пункта.

Возможно, в дальнейшем до ж/д станции будут продлены и другие автобусные маршруты.

Сейчас от руководства ТЦ ожидаются сроки по оборудованию стоянки и остановки. Также для продления маршрута будет необходимо изменить и согласовать с ГИБДД схему движения по территории магазина.

Ранее сообщалось, что маршрутку Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до ТЦ "Горьковские товары" до конца года.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.