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Общество

Трех лауреатов литературной премии "Данко" наградили в Нижнем Новгороде

04 октября 2022 16:36  [141] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трех лауреатов литературной премии "Данко" наградили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, премия присуждается за рассказы, вышедшие отдельными изданиями, в сборниках или опубликованные в литературно-художественных журналах.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что нижегородцы имеют уникальную возможность пообщаться с талантливыми авторами, которые проведут встречи в школах и библиотеках.

Третье место занял Александр Жданов из Калининграда с рассказом "Белая шляпа".

"Меня интересовали люди, которые с одной стороны - Дон Кихот, а с другой стороны - Гамлет, размышляющий над бытием. Я всегда стараюсь писать о нравственности, чтобы подтолкнуть читателя к размышлениям", - рассказал писатель.

Второе место с рассказом "Комсомольское озеро" заняла Александра Калинина из Санкт-Петербурга. Ее произведение посвящено тому, как люди в городской суете теряют свои корни.

Первое место занял Максим Гуреев из Москвы.

Ранее сообщалось, что всероссийский моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" пройдет в Нижнем Новгороде 22-27 ноября.

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Теги:
Литература Премия
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