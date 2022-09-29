Капитальный ремонт в рамках нацпроекта завершается в поликлинике №30 Нижнего Новгорода

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Капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершается в поликлинике №30 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе работ заменяются и модернизируются конструктивные элементы и инженерное оборудование, что позволит компенсировать физический и функциональный износ здания.
Всего на выполнение капремонта из федерального и областного бюджетов было выделено более 25 млн рублей.
Как рассказала главный врач поликлиники Ирина Сотченко, в здании уже полностью отремонтирован фасад, и сейчас начались работы на первом этаже. Также ведется внедрение единого бренда "Служба здоровья".
Ранее сообщалось, что около 5 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие системы здравоохранения Нижегородской области.
Также напомним, что более 145 млн рублей будет выделено Нижегородской области на капремонт медучреждений.
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