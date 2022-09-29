Шесть телефонных мошенников задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть телефонных мошенников задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в качестве офиса они использовали квартиру в одном из многоквартирных домов. Мошенники звонили людям, которые ранее подавали заявки на кредиты, и предлагали им ускорить процедуру получения займа. Для этого было необходимо внести якобы страховые взносы или перечислить средства на другие цели. После получения денег аферисты переставали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). Во время обыска в квартире было изъяты финансовые документы, техника, банковские карты и другие предметы.

На данный момент известно, что потерпевшие от действий мошенников проживают в Новосибирской, Красноярской, Белгородской и Курской областях.

По решению суда четверо подозреваемых были заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Напомним, согласно соцопросам, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники. Причём также каждому десятому жителю областного центра уже приходилось становиться жертвой аферистов и потерять деньги или имущество.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска лишился 800 тысяч рублей из-за действий мошенников.