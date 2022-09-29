Снос недостроя на площади Советской в Нижнем Новгороде оценен в 7,5 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Снос недостроя на площади Советской в Нижнем Новгороде оценен в 7,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, заказчиком работ выступает МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода", а средства будут выделены из городского бюджета.

Подрядчику в течение месяца со дня заключения контракта предстоит демонтировать двухэтажное строение и отремонтировать примыкающий к нему фасад здания районной администрации.

Исполнитель работ будет определен 14 октября.

Напомним, о планируемом сносе недостроя на площади Советской стало известно в июне 2022 года.

Тогда сообщалось, что территория будет благоустроена в единой концепции с Советской площадью, которая была благоустроена в этом году.