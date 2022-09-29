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Бизнес

Производство духовых музыкальных инструментов появилось в Нижнем Новгороде

05 октября 2022 18:29  [267] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реставрационно-производственный центр ООО "Ателье Гончарова" открыл выпуск духовых музыкальных инструментов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе есть запрос на обновление материальной базы в музыкальных училищах. Новое производство позволит закупать нижегородские инструменты.

Согласно информации, на предприятии в год будет производиться около 1,5 тысячи готовых инструментов. Инвестиции в проект составили 130 млн рублей. На производстве уже создано 22 новых рабочих места, а в будущем их количество планируется увеличить до 50.

В компании рассказали, что часть инструментов производится в партнерстве с таким мировым лидером по производству деревянных духовых, как Buffet-Group. Также о продукции положительно отзывались члены Межведомственного экспертного совета по оценке качества отечественных производителей музыкальных инструментов, что позволило инвестору стать участником программы гарантированного государственного заказа для оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, реализуемой Минпромторгом России.

Ранее сообщалось, что инновационное пространство для развития творческого предпринимательства "Глинка-медиа" откроется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Музыка Производство
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