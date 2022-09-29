1,6 млрд рублей выделено на камеры наблюдения в Нижнем Новгороде
Нижегородская "бережливая" поликлиника признана лучшей в России
Введён запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом
Производство текстиля запустят в Володарске в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 6 октября 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
06 октября 2022 13:17  [695] Жительнице Воротынского района грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
06 октября 2022 12:24  [165] Налоговый инспектор в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за взятки
06 октября 2022 12:06  [139] Начинающий водитель сбил женщину на тротуаре в Советском районе Нижнего Новгорода
06 октября 2022 11:48  [136] Более 100 тысяч рублей лишился житель Арзамаса после прохождения интернет-опроса
05 октября 2022 17:06  [297] Росгвардейцы уничтожили найденный в Дзержинске снаряд
05 октября 2022 16:10  [231] Иностранный гражданин получил 7,5 лет колонии за поставки героина в Нижегородскую область
05 октября 2022 10:52  [364] Шесть телефонных мошенников задержали в Нижнем Новгороде
04 октября 2022 15:43  [262] Двух подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Нижнем Новгороде
03 октября 2022 16:43  [533] Ведущий инженер нижегородской энергоснабжающей организации осужден за мошенничество
03 октября 2022 13:47  [304] Житель Дзержинска лишился 800 тысяч рублей из-за действий мошенников
Происшествия

Налоговый инспектор в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за взятки

06 октября 2022 12:24  [165] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Налоговый инспектор в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, с ноября 2021 года по июль 2022 года обвиняемый получал взятки за непривлечение предпринимателя к ответственности по статье 14.5 ч. 2 КоАП РФ (оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Общая сумма взятки составила 50 тысяч рублей.

Мужчина был задержан 14 июля на пр.Ленина в Автозаводском районе при получении очередной взятки от предпринимателя, работающего в сфере общественного питания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки – 2 эпизода). Отмечается, что обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее, он был уволен с занимаемой должности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ведущий инженер нижегородской энергоснабжающей организации осужден за мошенничество.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph