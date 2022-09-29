Налоговый инспектор в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за взятки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Налоговый инспектор в Нижнем Новгороде предстанет перед судом за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, с ноября 2021 года по июль 2022 года обвиняемый получал взятки за непривлечение предпринимателя к ответственности по статье 14.5 ч. 2 КоАП РФ (оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Общая сумма взятки составила 50 тысяч рублей.

Мужчина был задержан 14 июля на пр.Ленина в Автозаводском районе при получении очередной взятки от предпринимателя, работающего в сфере общественного питания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки – 2 эпизода). Отмечается, что обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее, он был уволен с занимаемой должности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ведущий инженер нижегородской энергоснабжающей организации осужден за мошенничество.