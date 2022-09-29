Картинг планируют развивать в спортучреждениях Нижнего Новгорода Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Автоспорт планируется развивать на базе подходящего спортивного учреждения в областном центре. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил профильному департаменту спорта проработать данный вопрос.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, мэр провел встречу с нижегородским автоблогером Максимом Гончаровым, который является автором и создателем проекта "Человек с ограниченными возможностями здоровья - не ограничен".

"Мне бы хотелось, чтобы в Нижнем была секция для занятий автоспортом для людей с ОВЗ. Лично знаю, что проблемы со здоровьем не являются помехой для любви к машинам и картингу. Мне бы хотелось поддержать таких людей, помочь им заниматься тем, чем нравится", - сказал Максим Гончаров.

Мэр поддержал предложение по развитию картинга для разных групп населения в Нижнем Новгороде.

"Нижегородские спортсмены показывают высокие результаты на различных соревнованиях, и мы должны только поддерживать такие успехи, делая спорт привлекательным для желающих им заниматься. Кроме того, договорились с Максимом о его участии в нескольких городских грантовых проектах – таких, как "Молодой Нижний" или "Открытый Нижний", а в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики помогут ему оформить свои идеи", - заявил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что более 530 тысяч жителей Нижнего Новгорода систематически занимаются спортом.