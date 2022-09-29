Стратсессия по вопросам цифровой педагогики прошла в Мининском университете Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Стратегическая сессия "Подготовка педагогических кадров для цифровой педагогики" прошла на площадке "Точка кипения" в Мининском университете Нижнего Новгорода.

Как сообщили в минобре Нижегородской области, участники мероприятия обсудили внедрение цифровых технологий на разных ступенях подготовки как студентов педагогических вузов, так и действующих педагогов.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков рассказал, что нижегородский вуз готов стать центром цифровой трансформации педагогического образования страны через реализацию проекта "Педагог в цифровой среде":

"Наш проект уже вышел на федеральный уровень, был поддержан министром просвещения Сергеем Кравцовым. С поддержкой министерства, наших партнеров, образовательных учреждений и педагогического сообщества, а также используя инфраструктуру вуза - Технопарк и Кванториум - мы уже делаем первые шаги по трансформации педагогического образования", - сказал Виктор Сдобняков.

Глава нижегородского минобра Ольга Петрова подчеркнула, что цифровая среда стала повседневной реальностью для педагогов.

"Мы очень рады, что в нашем регионе есть очень сильный педагогический вуз, который успешно решает эту задачу. Спасибо ректору и всему коллективу вуза за плодотворное сотрудничество!", - отметила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что Мининский университет Нижнего новгорода вошел в тройку лучших педагогических вузов России.