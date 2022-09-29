Росатом в Нижнем Новгороде открыл Академию "Маяк" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росатом в Нижнем Новгороде открыл Академию "Маяк" - культурно-просветительский центр имени А.Д. Сахарова на Нижневолжской набережной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, вместе с главой региона в открытии центра приняли участие гендиректор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, академик РАН Александр Сергеев.

Как рассказал Глеб Никитин, во время начала его работы в региона здание Шехтеля находилось в ужасающем состоянии - и фасад, и внутренние помещения.

"Для меня сохранение и возвращение этого наследия городу стало делом принципа", - подчеркнул губернатор.

Сейчас здесь оборудовано современное образовательное, культурное, творческое пространство. В Академии будут проходить образовательные и просветительские мероприятия как для атомщиков, так и для обычных жителей, а также для представителей академического сообщества и бизнес-среды, преподавателей, школьников, студентов и талантов России, которые участвуют в федеральных проектах.

"Смысловой центр дня - спектакль-концерт "Сахаров. Сквозь время навеки". Академия носит его имя. Андрей Дмитриевич был безмерно талантливым человеком - физиком, мыслителем, гуманистом. Важно, чтобы его наследие жило и находило продолжение в новых поколениях", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что центр подготовки координаторов проекта "Навигаторы детства" появится в Нижнем Новгороде.