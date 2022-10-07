Евгений Люлин: "В этот день мы вспоминаем подвиг Минина и Пожарского" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!

В этот день мы, по традиции, вспоминаем подвиг героев народного ополчения Минина и Пожарского и задаёмся вопросом: "Почему события четырехсотлетней давности так важны для нас?". Ответ очевиден. Потому что мы – продолжение своих предков, отстоявших независимость России. Благодаря им мы сегодня мыслим и говорим по-русски! Благодаря им мы строим свои планы на будущее, не оглядываясь на чужое мнение!", - говорится в тексте поздравления.

У наших предков хватило мудрости объединиться перед лицом общей опасности, оставить распри и междоусобицы, договориться и сообща выдворить из пределов Отечества интервентов. Обычные посадские люди, они проявили удивительное государственное мышление.

Сегодня мы живем в сложное время. Мы знаем, что в мире есть силы, стремящиеся внести раскол в единство российского общества, ослабить наше государство. Противостоять этим силам возможно, только проявляя взаимоуважение, обеспечивая равные возможности для развития народов, населяющих нашу огромную страну.

"Справедливость, равенство, общность интересов, уверенность в нашей общей благополучной судьбе – вот те основы, на которой мы строим Россию будущего! Мы любим свою Родину не меньше, чем наши далекие предки, и мы приложим все силы к ее процветанию!", - сказал Евгений Люлин.