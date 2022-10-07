Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода с 24 по 30 октября Общество

Фото: пресс-служба ГИБДД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На территории Нижнего Новгорода на этой неделе - с 24 по 30 октября - будет проходить профилактическое мероприятие "Злостный должник". Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД регионального УМВД.

Согласно информации, целью данного мероприятия является обеспечение принципа неотвратимости наказания. В частности, сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов персонально будут отрабатывать злостных неплательщиков за нарушения ПДД.

Операция станет дополнительной мерой воздействия в отношении нарушителей ПДД, имеющих значительное количество неоплаченных штрафов.

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в течение 60 суток, влечёт удвоение его суммы, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Любой автомобилист может проверить имеющиеся задолженности по штрафам ГИБДД через единый портал госуслуг, а также на официальном сайте ГИБДД в разделе "Проверка штрафов".

Напомним, месячник по безопасности дорожного движения "Засветись" проходит в настоящее время на дорогах Нижегородской области. Его целью является снижение аварийности в тёмное время суток, а также популяризация использования пешеходами световозвращающих элементов.