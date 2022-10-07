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Общество

Дмитрий Чернышенко вручил премии правительства в области туризма за 2022 год

24 октября 2022 10:56  [240] Общество

Фото: пресс-служба правительства РФ

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил правительственные премии в области туризма за 2022 год. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства.

Вице-премьер наградил за вклад в развитие туризма в России лауреатов - авторов 10 проектов в сфере туризма. Авторы и коллективы проектов-победителей получают 1 млн рублей на дальнейшее развитие.

"На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Согласно информации, список победителей был утверждён распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Среди победителей оказались проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий.

Так, например, премией были отмечен художественный музей мусора "Му Му", расположенный в Калужской области. Все экспонаты - а их насчитывается около 400 - созданы либо из утиля, либо из мусора (старых автопокрышек, микросхем, кассетных лент, пластика и т.п.). Авторами работ стали современные художники и скульпторы из 24 стран мира.

Среди лауреатов оказался проект "Путешествия мечты: для людей с ограниченными возможностями здоровья", направленный на организацию тематических экскурсионно-образовательных поездок для людей с инвалидностью из разных регионов страны и мира.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Он подчеркнул, что правительство страны будет и впредь поддерживать такие инициативы.

Ранее сообщалось, что два нижегородских проекта детского туризма заняли второе место на Всероссийском конкурсе. Речь идет о проектах "Ярмарочные традиции" (популяризация НХП) и "Сказ о деревянной ложке, кукле Матрене и обыкновенном смартфоне" (образовательный тур для школьников).

Напомним, что Нижегородская область присоединилась к туристическому проекту "Императорский маршрут". В рамках проекта туристов знакомят с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии: семьей, воспитанием детей, социальным служением, служением Отечеству на фронтах, основанием новых городов и экономических направлений.

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Теги:
Правительство РФ Туризм
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