Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Участок ул.Горького около пл.Свободы перекроют на три года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Купить Телеграм канал с живыми подписчиками на бирже

24 октября 2022 11:03  [133]

Большое количество пользователей в Telegram не только общается, но и развивает свой бизнес и зарабатывает неплохие деньги. Эта платформа даёт возможность привлечения новых клиентов или покупателей, увеличивая продажи. Но в любом случае потребуются деньги и достаточное количество времени. Приобретение уже готового телеграм-канала с живыми подписчиками поможет избавиться от этой проблемы.

Купить подписчиков в Телеграм можно на сайте https://lowcostsmm.com/ru/kupit-nakrutku-podpischikov-telegram/, здесь же можно узнать способы привлечения пользователей.

 

Как приобрести наполненный канал в Телеграм с подписчиками

 

Выбирать канал следует в соответствии:

 


  • с тематикой. Она должна соответствовать собственным запросам. В купленном канале придётся развивать уже существующий контент;

  • со статистикой. Её необходимо тщательно проанализировать. Канал не должен содержать ни накрученных, ни ботов, только живые подписчики. В противном случае не следует ожидать никакой прибыли. Для анализа статистики можно воспользоваться специальными сервисами в сети (Telemetr, Tgstat).

  • С возрастом телеграм-канала. Лучшим выходом станет приобретение канала, созданного достаточное количество времени назад.


    •  

Купить Телеграм канал с подписчиками

 

Покупка Telegram канала или группы с помощью биржи

 

Многочисленные биржи намного облегчают приобретение каналов с живыми подписчиками. Существует множество сервисов, предоставляющих гарантию безопасной покупки. https://lowcostsmm.com/ru/kupit-nakrutku-botov-telegram/ - накрутку ботов для Телеграм каналов и групп купить можно на сайте ловкостсмм.

 

Можно такое действие рассмотреть на примере trade-groups.

 


  1. В разделе Telegram для поиска воспользоваться фильтрами (по цене, подписчикам, доходам). В этом случае отсеются неинтересные каналы.

  2. Дальше нужно пробежаться глазами по списку в поиске подходящей позиции. Если найден интересующий, то нужно с ним познакомиться. Используется кнопка "Подробнее".

  3. Воспользовавшись карточкой лота, зайти на канал и познакомиться с реальной картиной.

  4. Если всё устраивает, можно написать продавцу.

  5. Если условия покупки обговорены, то, после передачи автором, его следует протестировать, чтобы узнать, насколько он целесообразен. Если всё хорошо, то деньги отсылаются продавцу.

 

Кроме названой уже trade-groups, можно выделить ещё такие:

 


  • Salegroups.

  • Sesale.me.

  • Smmacc.ru.

    •  

 

Важным нюансом является то, что не следует покупать первый канал, который может понравиться. Если покупатель плохо знаком со всеми сторонами такого бизнеса, он может впустую потратить деньги или нарваться на мошенников.

 

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph