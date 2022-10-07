Купить Телеграм канал с живыми подписчиками на бирже

Большое количество пользователей в Telegram не только общается, но и развивает свой бизнес и зарабатывает неплохие деньги. Эта платформа даёт возможность привлечения новых клиентов или покупателей, увеличивая продажи. Но в любом случае потребуются деньги и достаточное количество времени. Приобретение уже готового телеграм-канала с живыми подписчиками поможет избавиться от этой проблемы.

Купить подписчиков в Телеграм можно на сайте https://lowcostsmm.com/ru/kupit-nakrutku-podpischikov-telegram/, здесь же можно узнать способы привлечения пользователей.

Как приобрести наполненный канал в Телеграм с подписчиками

Выбирать канал следует в соответствии:



с тематикой. Она должна соответствовать собственным запросам. В купленном канале придётся развивать уже существующий контент;



со статистикой. Её необходимо тщательно проанализировать. Канал не должен содержать ни накрученных, ни ботов, только живые подписчики. В противном случае не следует ожидать никакой прибыли. Для анализа статистики можно воспользоваться специальными сервисами в сети (Telemetr, Tgstat).



С возрастом телеграм-канала. Лучшим выходом станет приобретение канала, созданного достаточное количество времени назад.





Покупка Telegram канала или группы с помощью биржи

Многочисленные биржи намного облегчают приобретение каналов с живыми подписчиками. Существует множество сервисов, предоставляющих гарантию безопасной покупки. https://lowcostsmm.com/ru/kupit-nakrutku-botov-telegram/ - накрутку ботов для Телеграм каналов и групп купить можно на сайте ловкостсмм.

Можно такое действие рассмотреть на примере trade-groups.



В разделе Telegram для поиска воспользоваться фильтрами (по цене, подписчикам, доходам). В этом случае отсеются неинтересные каналы.

Дальше нужно пробежаться глазами по списку в поиске подходящей позиции. Если найден интересующий, то нужно с ним познакомиться. Используется кнопка "Подробнее".

Воспользовавшись карточкой лота, зайти на канал и познакомиться с реальной картиной.

Если всё устраивает, можно написать продавцу.

Если условия покупки обговорены, то, после передачи автором, его следует протестировать, чтобы узнать, насколько он целесообразен. Если всё хорошо, то деньги отсылаются продавцу.

Кроме названой уже trade-groups, можно выделить ещё такие:



Salegroups.



Sesale.me.



Smmacc.ru.



Важным нюансом является то, что не следует покупать первый канал, который может понравиться. Если покупатель плохо знаком со всеми сторонами такого бизнеса, он может впустую потратить деньги или нарваться на мошенников.

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