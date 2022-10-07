Как оплатить штраф онлайн?

Согласно официальной статистке, большая часть штрафов на дорогах России к 2020-м гг. начисляется камерами дорожного наблюдения. Это очень удобно для государства, однако получение штрафа от камеры часто становится полной неожиданностью для владельца транспортного средства.
Это создаёт потребность в создании и развитии онлайн-ресурсов, с помощью которых можно было бы оперативно отслеживать текущий статус по административным правонарушениям водителей на дороге. Такие порталы действительно существуют, часть из них развиваются и финансируются государством. Однако безусловным лидером по удобству функционала для пользователей является портал "РосШтрафы", принадлежащий частной организации (ООО "Росштрафы"), имеющей официальный доступ к государственным базам данных.
"РосШтрафы" – это онлайн-проект, созданный в 2013 году для совершенствования и упрощения существовавших на тот момент способов уведомления о штрафе и его оплаты. Проект стал одним из первых, посредством которого стало возможным оплачивать штрафы онлайн со скидкой.
На данным на 2022 год, проект объединяет более 10 миллионов пользователей в России. Его главное преимущество перед конкурирующими организациями состоит в том, что он продолжает непрерывно развиваться и совершенствоваться. Так, не так давно на сайте стало возможно проверить штрафы по водительскому удостоверению онлайн.
Пользоваться "РосШтрафами" удобно также по следующим причинам.
Оплатить штраф за вождение через портал "РосШтрафы" очень просто. Для этого необходимо совершить следующие действия.
Важно отметить, что все данные о штрафах портал "РосШтрафы" берёт из официальных государственных баз данных, каждый раз фактически совершая запрос в Министерство внутренних дел (МВД) России.
Значимый вклад портала в развитие цифровизации в плане уплаты штрафов позволил его владельцам и учредителям начать реализацию других проектов в отрасли, осуществление которых упростит жизнь и государству, и простым гражданам. Так, уже запущен проект "РосНалоги", выполняющий те же функции, что и "РосШтрафы", но в отношении уплаты основных государственных налогов физическими и юридическими лицами (НДС, подоходный налог и другие).
Также запущен проект "ОСАГО", который позволяет пользователям отслеживать текущий статус автомобильного страхования, а также приобретать полисы онлайн у банков-партнёров, выбирая приемлемые условия их представленных.
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