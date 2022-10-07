Отличные условия для семейного отдыха на Азовском море

Азовское побережье известно многим отдыхающим комфортным климатом и мелководной прибрежной полосой. В таких местах удобно и безопасно отдыхать с детьми абсолютно всех возрастов. Когда запланирован отдых без младших членов семьи, на пляжах имеется множество зон для уединения, которых практически не найти на черноморском побережье.

Выгодные предложения

Если запланирован незабываемый семейный отдых на Азовском море, стоит в качестве примера рассмотреть отель "Шинкар", что при пансионате Азов. Преимущество заключается в расположении на первой линии относительно моря, к которому можно добраться за 2 минуты. Отель находится на территории п. Пересыпь, что в Краснодарском крае, в распоряжении имеется современный удобный бассейн.

В обозначенном жилом комплексе насчитывается 22 номера, относящихся к классу «две звезды». Они занимают коттедж и корпус типа "А". Отдыхающим представлены на выбор:

номера на 2 и 1 место;

апартаменты, выходящие на сад или море.

В любом случае для пользования предусмотрен холодильник с кондиционером, телевизор и пр. Выбрав обозначенный отель, отдых для семей с детьми станет комфортным и организованным. Всевозможные развлекательные мероприятия проводятся на территории пансионата Азов, куда юные отдыхающие принимаются группами. Для незабываемого досуга предусмотрено 3 корпуса, где осуществляется размещение постояльцев по 90 номерам класса "эконом".

Более того, имеется возможность организации корпоративного или школьного отдыха на азовском побережье. В таком случае возможен заезд групп разных возрастных категорий. Когда прибывает от 30 человек, с ними может проживать совершенно бесплатно 1 сопровождающий.

Во время расселения в отельном комплексе каждый человек получает определенные выгоды. Речь идет о возможности проживании на протяжении всего года, близкой доступности к морю. К тому же пансионат располагает песчаным благоустроенным пляжем частного пользования, повсеместно расположены зонты стационарного исполнения. Бассейн разделен на взрослую и детскую безопасную зону. Вся территория охвачена парковой зоной, повсеместно высажены интересные и привлекательные растения, а на море открываются потрясающие виды.

Имеются площадки для спортивного досуга, детские зоны для игр. Что касается тренажерного современного зала, он принимает всех желающих. Из развлечений стоит выделить кинотеатр с увлекательной дискотекой. При желании можно организовать пикник в пределах беседок с мангалами.

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