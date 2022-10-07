Мошенники обманули двух пенсионерок на 650 тысяч рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП" Происшествия

Задержанная, причастная к обману двоих пенсионерок Фото: УМВД по Нижнему Новгороду

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде полицейские задержали девушку, причастную к обману двоих пенсионерок: пожилые жительницы Автозаводского и Сормовского районов отдали незнакомке 650 000 рублей, думая, что помогают своим близким родственникам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в полицию обратились две пенсионерки 83 и 85 лет. Они рассказали одинаковые истории: им поступил звонок с информацией о том, что их близкий родственник попал в ДТП и ему грозит уголовная ответственность. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предлагали "откупить" родного человека. Деньги нужно было передать курьеру, который подъедет к ним по месту жительства.

Поверив звонившим и не проверив информацию, обе женщины согласились на озвученные требования. Они передали свои сбережения приехавшей девушке, которая представилась "водителем от следователя".

Так, жительница Автозаводского района передала ей 50 тысяч рублей, думая, что помогает внуку. А пенсионерка из Сормовского района в общей сложности отдала неизвестной 600 тысяч рублей за якобы помощь дочери.

Только потом пожилые женщины связались с родственникам и выяснили, что их обманули.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Сотрудники уголовного розыска установили личность "курьера" - это была 21-летняя жительница Кстовского района. Задержанная рассказала, что нашла "подработку" в одном из мессенджеров. Там она получала подробные голосовые инструкции от "работодателя" о том, как вести себя с пенсионерами. Свои действия девушка пояснила желанием лёгкого заработка.

Полицейские полагают, что обвиняемая может быть причастна к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода.

В полиции в очередной раз убедительно просят запомнить главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами в случае, если вам поступил телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. В этом случае нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации.

В УМВД по Нижнем Новгороду также рассказали, что с начала года в полицию поступило 203 заявления о мошенничествах, совершённых по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Причастные к 133 таким преступлениям лица были установлены.