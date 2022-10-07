Холодную воду отключат на ряде улиц Московского района 25 октября Общество

НИА "Нижний Новгород"

В АО "Нижегородский водоканал" сообщают о плановом отключении холодной воды на ряде улиц Московского района Нижнего Новгорода 25 октября.

Всего в зону отключения попадут 60 домов, холодного водоснабжения не будет с 10:00 до 0:00.

Во время отключения специалисты компании проведут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения по адресу ул. Циолковского,46а.

Жителям рекомендуется с вечера понедельника, 24 октября, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Заявку на организацию альтернативного водоснабжения можно оставить по телефону 246-99-99.

Под отключение холодного водоснабжения попадают многоэтажные дома по следующим адресам:

ул.Черняховского, 3,6,8,9,9А,9Б,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23, ул.Баранова, 3,3А,5,5А,7,9,9А, ул.Циолковского, 25А,27,29, ул. Ярошенко, 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, ул. Чаадаева,2,2/1,4,6,6А,8,11,12,13,14,15,16,18,20, ул. Лобачевского,17,19.

Также будет приостановлено водоснабжение в детском саду по адресу: ул. Черняховского,14а и в школе на ул. Черняховского,8а.

Понижение давления ожидается по следующим адресам: ул. Чаадаева, 2а, 2б, 7, 8А.