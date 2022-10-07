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Общество

Нижегородский педагог встретилась с министром просвещения РФ на Всероссийском форуме классных руководителей

24 октября 2022 14:12  [376] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №60 (Нижний Новгород) Анастасия Клевкова встретилась с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в ходе II Всероссийского форума классных руководителей в Москве.

На встрече с министром присутствовали лучшие представители педагогического сообщества со всей России. Это самые активные учителя, которые живут своей работой и учениками.

"Встреча прошла на очень позитивной ноте. Сергей Сергеевич выслушал всех очень внимательно, принял к сведению все пожелания, которые были высказаны в адрес министерства просвещения. Очень приятно, что нас услышали. Очень приятно, что Сергей Сергеевич был обеспокоен какими-то моментами. Он выразил мнение, что ему необходима помощь с нашей стороны: со стороны педагогов, классных руководителей, администрации школы", - рассказала Анастасия Клевкова. 

Она также сообщила, что по итогам встречи было принято решение о создании всероссийской ассоциации классных руководителей. 

"Внесли предложение о том, чтобы как-то помогать молодым педагогам. Возможно, форум или летнее обучение в рамках наставничества. Об этом наш министр просвещения обещал подумать и что-то предложить в ближайшее время. Очень понравилось, как он разговаривал с нами. Понравилось, что это было в режиме диалога, достаточно неформально, интересно. Самое важное - нас услышали. Хочется верить, что все это было не просто так. Что за этим обязательно пойдут какие-то действия. Но судя по тому, что было в прошлом году, все получится, и реальные сдвиги и результаты будут", - отметила нижегородский педагог. 

Участники мероприятия также отмечали, что личная встреча и свободное общение с министром показывает, что правительство открыто к диалогу, слышит запросы педагогов и готово помогать им и поднимать престиж профессии.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем приветственном слове подчеркнул, что перед системой образования сегодня стоит большая и серьёзная задача: важно показать молодому поколению россиян, что помимо сложностей текущая ситуация открывает новые возможности. 

"Мне кажется, у нас растёт замечательное молодое поколение. Спасибо вам за это. Нам надо вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой Специальной военной операции, но и тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее, правильное чувство патриотизма и чувство гордости. И нам всем важно вести воспитательную работу так, чтобы ребята понимали, насколько любая сложность и любые перемены открывают для них пространство возможностей, чтобы вы увидели их и поверили в них. Вы для них – самый главный пример", – сказал он.

Сергей Кириенко напомнил, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и отметил, что в обществе заметно растёт престиж профессии учителя – в 2,5 раза за последние годы вырос конкурс в педагогические вузы.

Он подчеркнул, что в этом году были реализованы те инициативы, которые были высказаны в ходе первого форума в прошлом году. Был принят меморандум организации воспитательной работы в школах, началось активное развитие института советников директора по воспитательной работе, создано Российское движение детей и молодёжи. В школах появилась традиция еженедельных церемоний поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна, проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном", посвящённых интересующим школьников темам.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по поручению президента обеспечиваются необходимые условия для развития системы образования, проводятся капитальные ремонты и модернизация школ, строятся новые учебные заведения, решается вопрос с доступностью дошкольного образования. Глава Минпросвещения особенно обратил внимание, что в приоритете – сохранение уровня выплат классным руководителям.

"От вас, от того, как вы общаетесь с детьми, какую информацию до них доносите, зависит будущее нашей прекрасной страны. Предлагаю сделать ассоциацию классных руководителей и кураторов групп СПО, чтобы мы в течение года могли собираться и обсуждать актуальные вопросы образовательной повестки", – отметил Сергей Кравцов.

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Теги:
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