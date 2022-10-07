Уроженец Навашина Роман Черемухин награжден медалью "Золотая Звезда" за героизм в ходе СВО Общество

Уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черемухин награжден медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Роман вырос, учился, воспитывался в Нижегородской области и не теряет связи с малой родиной. Благодарю родителей Романа за воспитание настоящего героя! Гордимся!", - рассказал губернатор.

Награду нижегородцу наряду с другими отличившимися военнослужащими вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

"Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России - присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным Силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам, желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души", - отметил министр обороны РФ.