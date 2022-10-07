Парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде с 14 ноября

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В Нижнем Новгороде с 14 ноября будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств улице Пискунова. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Речь идёт, в частности, об участке от Театрального училища (Пискунова, 20) до дома №18А. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки "3.27".
Далее вниз в сторону ул. Алексеевской возможна платная парковка.
Данные изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что с 7 ноября будет изменена схема организации движения на улицах Студёной и Тверской. В частности, на них появятся участки с односторонним движением.
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