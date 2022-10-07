Нижегородские "Поезда здоровья" прибыли в Мулино и Клинцы Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские "Поезда здоровья" с 24 октября работают в поселке Мулино, а также в городе Клинцы (Брянская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, он лично принял такое решение после того как эффективность мобильной медицины подтвердилась в Песочном (Костромская область).

"В Клинцах работают 4 медицинских модуля и 13 медицинских специалистов. В Мулине - 3 медицинских модуля и 12 медицинских специалистов. В составе поездов: мобильная стоматология, лаборатория, флюорограф", - написал Глеб Никитин.

Он также добавил, что востребованность "поездов здоровья" высока, нижегородские медики работают в тесной связи с военными врачам.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил военный полигон Песочное в Костромской области, где находятся мобилизованные нижегородцы.