Фестиваль региональных сельхозпроизводителей "Осенний дар" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде ярмарка региональных сельхозпроизводителей прошла в Сормовском и Советском районах. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил глава ведомства Илья Аринцев, фестиваль стал одной из основных мер поддержки нижегородских товаропроизводителей.

"У жителей города есть возможность приобрести качественные товары по сниженным ценам. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уделяет особое

внимание ярмарочной торговле. Поэтому "Осенний дар" было решено провести в четырех районах города. На ярмарке представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: овощи, молочная, хлебобулочная, мясная продукция, а также вязаные игрушки, изделия из кожи, валенки и многие другие", - отметил он.

У каждого посетителя ярмарки есть возможность познакомиться с представленной продукцией, а также попробовать ее образец. Также нижегородцы смогут при посещении ярмарки сравнить и качество товаров, и уровень цен с другими магазинами города.

Ранее сообщалось, что ярмарки "Осенний дар" пройдут в районах Нижнего Новгорода с 22 по 30 октября.