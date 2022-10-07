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Культура и отдых

НГХМ приглашает нижегородцев на выставку фотографий Леонида Гройсмана

24 октября 2022 17:38  [339] Культура и отдых
Фото: Михаил Крапивин

Фото: Михаил Крапивин

НИА "Нижний Новгород"

НГХМ приглашает нижегородцев на выставку фотографий Леонида Гройсмана "Ближний взгляд". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Экспозиция включает в себя три важнейших цикла фотографий в творчестве автора.

Цикл "Те, с кем я…" представляет собой собрание фотопортретов разных лет.

Цикл "Братья" рассказывает о жизни Свято-Троицкого скита Соловецкого монастыря на небольшом уединенном острове Анзер в Белом море. Здесь расположен скит, основанный в начале ХVII века преподобным Елеазаром Анзерским. Леонид Гройсман впервые оказался там в 2011 году и с тех пор бывает на острове Анзер постоянно. В этом месте он соприкоснулся со скитской жизнью, участвуя в ней наравне с насельниками, большинство тяжелых испытаний.

Цикл "Поморский дневник" посвящен Русскому Северу, Белому морю, впадающим в него рекам Мезень и Онега, где автор побывал в разные годы, в том числе и во время экспедиции на традиционном парусно-весельном поморском карбасе по Мезени и Белому морю из села Лешуконское на Соловки.

Выставка доступна для посещения, в том числе по "Пушкинской карте", до 4 декабря 2022 года.

Ранее НГХМ представил выставку "Велосипедные истории" в Красных Баках и Семенове.

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Теги:
Выставка НГХМ
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