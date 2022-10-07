Почти 30 человек спасли во время пожара 24 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Информация о ЧП на улице Тростниковая в доме №11 поступила в МЧС по Нижегородской области в 17:00 24 октября.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент прибытия пожарных огонь распространился по кровле и мансарде на площади 100 кв. метров.
Сообщается, что первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей из здания и тушение пожара. Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет, всего эвакуирован 31 человек, детей нет. Данное здание использовалось в качестве реабилитационного центра, уточнили в региональном МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар площадью 400 кв.м произошёл в многоквартирном доме в Чкаловске.
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