Почти 30 человек спасли во время пожара 24 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Информация о ЧП на улице Тростниковая в доме №11 поступила в МЧС по Нижегородской области в 17:00 24 октября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент прибытия пожарных огонь распространился по кровле и мансарде на площади 100 кв. метров.

Сообщается, что первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей из здания и тушение пожара. Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет, всего эвакуирован 31 человек, детей нет. Данное здание использовалось в качестве реабилитационного центра, уточнили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 400 кв.м произошёл в многоквартирном доме в Чкаловске.