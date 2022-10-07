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Общество

Подготовку программы модернизации ЖКХ обсудили в Нижегородской области

25 октября 2022 10:47  [229] Общество

В Нижнем Новгороде обсудили состояние жилищно-коммунального хозяйства региона: основные направления работы на ближайшие несколько лет и эффективность государственно-частного партнерства. Одной из главных тем стало участие Нижегородской области в подготовке комплексной программы модернизации ЖКХ в России, которая должна стартовать с 2023 года.

Круглый стол провел депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Зелёная экономика" партии "Единая Россия" Юрий Станкевич. Он отметил, что Нижегородская область по целому ряду показателей, в том числе по привлечению денежных средств из институтов развития и специальных программ, определенных на федеральном уровне, является лидером в стране. Ряд управленческих решений и накопленный в области опыт можно распространить и на другие регионы.

"Сейчас Государственная Дума работает над принятием федерального бюджета. В течение последних двух недель проект рассмотрели комитеты в отраслевом разрезе. В ближайшие дни ожидается его принятие в первом чтении. Необходимо обеспечить достаточность средств, направляемых из различных источников на поддержание работоспособности и устойчивое развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры", - сказал Юрий Станкевич.

Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме президентом России Владимиром Путиным было объявлено о подготовке комплексной программы ЖКХ. Оцениваемые инвестиции в отрасль с учетом ее текущего состояния достигают 4,5 трлн рублей.

Правительству России поручено завершить работу по утверждению программы до конца года. От Нижегородской области поданы аргументированные заявки на выделение финансирования в течение 2023-2027 гг.

В работе круглого стола принял участие зампред правительства Нижегородской области Вячеслав Горев. Он рассказал, что в рамках реализации соответствующих программ за последнее время в регионе удалось добиться снижения аварийности в системе ЖКХ на 11%. Несмотря на все трудности, Нижегородская область успешно подготовилась к отопительному сезону, и в настоящее время он запущен во всех муниципалитетах на 100%.

"Что касается модернизации систем ЖКХ, у нас с 2011 года заключено 38 инвестиционных соглашений. Мы используем абсолютно все финансовые механизмы, которые предоставляются нам со стороны федеральных органов власти. И сейчас мы готовим материалы, чтобы со следующего года войти еще в две дополнительные программы", - поделился Вячеслав Горев.

Для эффективности работы он предложил рассмотреть несколько мер на федеральном уровне. В частности, увеличить срок получения инфраструктурных кредитов, благодаря которым реализуются большие проекты, до 25 лет.

Свои предложения по повышению эффективности применения инфраструктурного меню также озвучили ресурсоснабжающие кампании и руководители муниципалитетов, которые приняли участие в обсуждении. Все они будут проанализированы и обобщены для дальнейшей работы.

С 31 октября по 6 ноября "Единая Россия" проведёт неделю приемов граждан, которая будет посвящена вопросам ЖКХ.

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Теги:
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