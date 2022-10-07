Где можно отремонтировать холодильник в Нижнем Новгороде?

Наша компания предоставляет услуги по срочному ремонту холодильников с выездом на дом. Опытные специалисты справятся с любыми поломками, починят технику известных и редких брендов. Благодаря наличию диагностического оборудования высокой точности и профессиональных инструментов можно найти причину неполадки и отремонтировать любую модель холодильника – с нижней морозильной камерой, с верхней морозильной камерой, многокамерные.
У нас всегда имеются основные комплектующие для бытовой техники. Цена ремонта обсуждается с клиентом заранее. Стоимость услуг зависит от следующих факторов:
Выезд мастера и диагностику оплачивать не нужно – они проводятся бесплатно.
Мастера нашей компании зачастую сталкиваются с такими поломками бытовой техники:
Большая часть поломок возникает из-за несоблюдения правил эксплуатации бытовой техники – после проведения ремонтных работ специалист даст рекомендации насчет продления срока службы оборудования и исключения повторных похожих поломок.
Чтобы воспользоваться услугой, свяжитесь с нами по телефону. При вызове мастера надо точно назвать марку и модель холодильного оборудования, сколько ему примерно лет. Опишите характер проблемы, чтобы специалист смог заранее подготовить инструменты и запчасти, которые понадобятся для диагностики и ремонта. После определения причин неисправностей работоспособность холодильника будет восстановлена прямо у вас дома в кратчайшие сроки.
Источник: fastmaster.net
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