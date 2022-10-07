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Где можно отремонтировать холодильник в Нижнем Новгороде?

25 октября 2022 10:56  [111]

Наша компания предоставляет услуги по срочному ремонту холодильников с выездом на дом. Опытные специалисты справятся с любыми поломками, починят технику известных и редких брендов. Благодаря наличию диагностического оборудования высокой точности и профессиональных инструментов можно найти причину неполадки и отремонтировать любую модель холодильника – с нижней морозильной камерой, с верхней морозильной камерой, многокамерные.

Сколько стоит ремонт холодильника?

У нас всегда имеются основные комплектующие для бытовой техники. Цена ремонта обсуждается с клиентом заранее. Стоимость услуг зависит от следующих факторов:

  • сложность работ;
  • характер неисправности;
  • нужно ли полностью менять или можно восстановить компоненты оборудования.

Выезд мастера и диагностику оплачивать не нужно – они проводятся бесплатно.

Распространенные причины неисправности холодильников

Мастера нашей компании зачастую сталкиваются с такими поломками бытовой техники:

  • В камере создается недостаточно охлаждения. Причиной может быть утечка фреона, неправильно установленный температурный режим, поврежденный уплотнитель, поломка термореле, неисправность мотор-компрессора.
  • Появление наледи в морозилке или отсутствие заморозки. Чаще всего причина заключается в неисправности термореле, термодатчиков, электронной платы управления. Также необходимо проверить уровень хладагента в системе.
  • Посторонние звуки при включении мотора, его чересчур частое включение, либо постоянное беспрерывное функционирование. Такое случается, если поломано термореле, управляющий модуль. Также неисправен может быть сам мотор-компрессор.

Большая часть поломок возникает из-за несоблюдения правил эксплуатации бытовой техники – после проведения ремонтных работ специалист даст рекомендации насчет продления срока службы оборудования и исключения повторных похожих поломок.

Чтобы воспользоваться услугой, свяжитесь с нами по телефону. При вызове мастера надо точно назвать марку и модель холодильного оборудования, сколько ему примерно лет. Опишите характер проблемы, чтобы специалист смог заранее подготовить инструменты и запчасти, которые понадобятся для диагностики и ремонта. После определения причин неисправностей работоспособность холодильника будет восстановлена прямо у вас дома в кратчайшие сроки.

Источник: fastmaster.net

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