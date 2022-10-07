"ТНС энерго Нижний Новгород": список официальных подрядных организаций по бесплатной замене и поверке электросчетчиков

"ТНС энерго НН" информирует об официальных подрядных организациях компании, выполняющих работы по бесплатной установке, замене, допуску в эксплуатацию, а также метрологической поверке индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах.
Бесплатно устанавливать интеллектуальные счетчики уполномочены три подрядные организации:
- ООО "СпецЭкономЭнерго";
- ООО "СпецЭлектроМонтаж";
- ООО "Глонасс – Т".
Метрологическую поверку систем учета электроэнергии проводят:
- ООО "ЭнерТест";
- ФБУ "Ростест-Москва".
Официальные подрядчики "ТНС энерго Нижний Новгород" имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и копию доверенности. Документы должны предъявляться по требованию потребителя.
Обращаем особое внимание, что представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку либо поверку прибора учета.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+