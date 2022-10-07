Почти 294 тыс. доз детской вакцины против гриппа поступило в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получила 293,5 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону, всего в область пришло 1 млн 19 тыс. доз вакцины от гриппа.

По данным на 25 октября, прививку от данного заболевания сделали почти 770 тыс. нижегородцев, что составляет 24,6% населения области. В том числе, привиты 260 тыс. детей.

На минувшей неделе (с 17 по 23 октября) в Нижегородской области отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19 во всех возрастных группах населения. Специалисты напоминают, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений в настоящее время является вакцинация.

Ранее первый случай заболевания гриппом выявили в Нижегородской области.