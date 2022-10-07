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Общество

Игорь Бутман во время концерта в Нижнем Новгороде подарил саксофон молодому человеку, эвакуированному из Днепропетровской области

25 октября 2022 12:30  [345] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман во время концерта в Нижегородской филармонии подарил новый саксофон молодому человеку, эвакуированному в Нижегородскую область из Днепропетровской области. 

18-летний Николай Фетисов учился на саксофониста в музыкальном колледже им. Глинки в Кривом Роге. В апреле вместе с мамой и бабушкой был вынужден под обстрелами уехать из родного города Покров. Успели взять с собой только немного вещей, забрать саксофон и документы об образовании не получилось.  

После восстановления здоровья Николай мечтает вновь вернуться к любимому занятию музыкой. Молодой человек обратился за помощью в волонтерский центр "Единой России" и на прием к председателю городской Думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. 

При содействии Олега Лавричева Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана оказал помощь в приобретении саксофона. И музыкант лично на гала-концерте, посвященном 100-летию российского джаза, в Нижегородской филармонии вручил новый инструмент Николаю. 

"Сегодня мы стали свидетелями трогательной, доброй истории. Народный артист России Игорь Бутман исполнил мечту начинающего джазмена Николая Фетисова, вручив ему тенор-саксофон. Инструмент изготовили на недавно открывшемся в Нижнем производстве духовых музыкальных инструментов "Ателье Гончарова". Подарок придется как нельзя кстати. Когда парень записался ко мне на прием и рассказал о том, что нуждается в помощи и хочет продолжить свое музыкальное образование, прервавшееся в силу объективных причин, я, конечно же, не мог оставить эту просьбу без внимания. Этот вопрос прорабатываем совместно с министерством образования и руководством Нижегородского музучилища им. М.А. Балакирева. Своих мы не бросаем, а талантливую молодежь тем более нужно поддерживать. Уверен, что Николая ждет большое будущее, и желаю ему успехов!", - сказал Олег Лавричев. 

Юный музыкант рассказал, что побывать на таком концерте и лично пообщаться на сцене с Игорем Бутманом и получить такой подарок – для него это настоящее чудо. 

"Я об этом мечтал, эмоции просто зашкаливают. Игорь Михайлович – это легенда, теперь у меня и саксофон – легенда. Я готов начать занятия уже сегодня. Сначала хочу переиграть джазовые стандарты, а потом, может быть, написать и свои джазовые произведения. Еще надеюсь оборудовать свою музыкальную студию", - поделился впечатлениями и планами Николай. 

Сейчас волонтерский центр партии и лично Олег Лавричев помогают молодому человеку с оформлением документов, чтобы он смог полноценно продолжить обучение в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
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