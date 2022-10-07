Новые правила проверки водителей на алкоголь введут в России с 1 марта 2023 года Общество

Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщает телеканал "360". Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Процедуру освидетельствования будут проводить в присутствии двух понятых, либо фиксировать происходящее на видео. Для процедуры будет использоваться специальное оборудование, прошедшее поверку и обеспечивающее запись результатов на бумажном носителе.

Проверка на алкоголь может быть инициирована, если у должностного лица есть веские подозрения, что водитель пьян - имеются нарушения в координации и речи, подозрительный запах изо рта или странное поведение.

В документе упоминается, что в случае подозрения на состояние алкогольного опьянения у водителей Росгвардии и ВС РФ процедура освидетельствования производится в присутствии должностного лица военной инспекции.

Если прибор покажет свыше 0,16 мг этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то водителя доставят в медучреждение для допроверки. Также поводом для дополнительной проверки могут стать отказ водителя от прохождения освидетельствования или его несогласие с результатами, а также подозрительное поведение при отрицательном результате освидетельствования.

Новые правила будут действовать в течение 6 лет, начиная с 1 марта 2023 года.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности: в таком случае ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Нижегородцы могут сообщить о предполагаемых фактах нахождения за рулем водителей в нетрезвом виде, позвонив по номеру "112". При получении таких сообщений оператор напрямую передает информацию в ГИБДД, и госавтоинспекторы незамедлительно принимают меры для установления личности водителя и пресечения его противоправных действий.