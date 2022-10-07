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Общество

Новые правила проверки водителей на алкоголь введут в России с 1 марта 2023 года

25 октября 2022 12:48  [200] Общество

Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщает телеканал "360". Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Процедуру освидетельствования будут проводить в присутствии двух понятых, либо фиксировать происходящее на видео. Для процедуры будет использоваться специальное оборудование, прошедшее поверку и обеспечивающее запись результатов на бумажном носителе.

Проверка на алкоголь может быть инициирована, если у должностного лица есть веские подозрения, что водитель пьян - имеются нарушения в координации и речи, подозрительный запах изо рта или странное поведение.

В документе упоминается, что в случае подозрения на состояние алкогольного опьянения у водителей Росгвардии и ВС РФ процедура освидетельствования производится в присутствии должностного лица военной инспекции.

Если прибор покажет свыше 0,16 мг этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то водителя доставят в медучреждение для допроверки. Также поводом для дополнительной проверки могут стать отказ водителя от прохождения освидетельствования или его несогласие с результатами, а также подозрительное поведение при отрицательном результате освидетельствования.

Новые правила будут действовать в течение 6 лет, начиная с 1 марта 2023 года.

Напомним, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности: в таком случае ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Нижегородцы могут сообщить о предполагаемых фактах нахождения за рулем водителей в нетрезвом виде, позвонив по номеру "112". При получении таких сообщений оператор напрямую передает информацию в ГИБДД, и госавтоинспекторы незамедлительно принимают меры для установления личности водителя и пресечения его противоправных действий.

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Теги:
ГИБДД ПДД Штраф
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