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25 октября 2022 13:04  [193] Сквер появился на месте заброшенного пустыря на улице Ульянова в Нижегородском районе
Общество

Сквер появился на месте заброшенного пустыря на улице Ульянова в Нижегородском районе

25 октября 2022 13:04  [193] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижегородского района

Фото: пресс-служба администрации Нижегородского района

Новое общественное пространство открыли на пересечении улиц Ульянова и Провиантской в Нижегородском районе областного центра. Как сообщили в пресс-службе администрации района, работы на объекте выполнялись по программе "Вам решать!".  

И.о. главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов рассказал, что  благодаря инициативной группе жителей  территорию удалось комплексно благоустроить.

"Проект был разработан с максимальным учетом пожеланий жителей близлежащих домов. Основная задача была - привести территорию в порядок и озеленить. Благоустройство проводили максимально бережно. Например,было принято решение сделать дорожно-тропиночную сеть из гранитного отсева, чтобы не повредить корневую систему деревьев.По поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева регулярно проводим проверки выполняемых работ на наших скверах и общественных пространствах, благоустраиваемых в этом году", - сообщил Сергей Крутов.

Подрядчик выполнил устройство газона, в том числе с использованием рулонного газона, устройство пешеходных дорожек в гранитном отсеве, в качестве бордюра был применен натуральный гранитный камень. Также в сквере высадили цветы и кустарники.

Ранее сообщалось, что 31 объект отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе ФКГС.

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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