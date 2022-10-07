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Экономика

Вторую нитку газопровода из Нижнего Новогорода на Бор проложили через Волгу

25 октября 2022 13:20  [181] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Работы по укладке второй нитки газопровода из Нижнего Новгорода на Бор  через Волгу завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, вторая нитка футляра диаметром 720 мм и длиной 1,6 км проложен под руслом реки на глубине от 9 до 13 метров от уровня дна. Первая часть объекта проложена в сентябре текущего года.

Работы на подводном участке газопровода и подходы к дюкеру проводятся в связи с истечением срока эксплуатации, поскольку объекты функционируют с 1962 года. Полностью завершить ремонт здесь планируется к октябрю 2023 года. 

"Газопровод позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение существующих крупных потребителей городского округа Бор, а также создаст возможность газоснабжения более 1600 новых потребителей в строящихся микрорайонах города", - отметил главный инженер - первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин.

Ранее сообщалось, что реконструкция газопровода через Волгу на Бор началась в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Газопровод
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