Вторую нитку газопровода из Нижнего Новогорода на Бор проложили через Волгу Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Работы по укладке второй нитки газопровода из Нижнего Новгорода на Бор через Волгу завершены. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, вторая нитка футляра диаметром 720 мм и длиной 1,6 км проложен под руслом реки на глубине от 9 до 13 метров от уровня дна. Первая часть объекта проложена в сентябре текущего года.

Работы на подводном участке газопровода и подходы к дюкеру проводятся в связи с истечением срока эксплуатации, поскольку объекты функционируют с 1962 года. Полностью завершить ремонт здесь планируется к октябрю 2023 года.

"Газопровод позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение существующих крупных потребителей городского округа Бор, а также создаст возможность газоснабжения более 1600 новых потребителей в строящихся микрорайонах города", - отметил главный инженер - первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин.

Ранее сообщалось, что реконструкция газопровода через Волгу на Бор началась в Нижнем Новгороде.