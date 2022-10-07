Нацпроекты — людям
Участок ул.Горького около пл.Свободы перекроют на три года
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
25 октября 2022 15:45  [232] Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год
25 октября 2022 13:20  [181] Вторую нитку газопровода из Нижнего Новогорода на Бор проложили через Волгу
24 октября 2022 17:10  [309] Доходная и расходная части бюджета Дзержинска увеличатся на 160 млн рублей
24 октября 2022 13:14  [390] Прототип уникального оборудования для разработки микрочипов создали в Нижегородской области
24 октября 2022 10:24  [217] Срок рассмотрения документов терпланирования сокращён в три раза
22 октября 2022 09:15  [343] Нижегородские компании смогут принять участие в Дне поставщика "Ритейл"
21 октября 2022 17:02  [384] Почти 180 объектов попадут под снос в зоне строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде
21 октября 2022 09:42  [473] Зарплату мобилизованным сотрудникам сохранят предприятия Нижегородской области
20 октября 2022 17:14  [537] Депутаты Думы Дзержинска предложили установить критерии для выделения бюджетных средств частным образовательным организациям
20 октября 2022 15:38  [309] Более 1,5 тыс. автомобилей для нижегородского здравоохранения планируют закупить до 2025 года
Экономика

Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год

25 октября 2022 15:45  [232] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское Заксобрание 25 октября получило проект главного финансового документа области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
 
Согласно информации, бюджет сохранит социальную направленность, с индексацией всех социальных выплат. Его доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 240,6 млрд рублей, а расходы запланированы в сумме 257,4 млрд рублей.

Проектом бюджета заложен существенный рост средств на капремонт учреждений социальной сферы: до 5,8 миллиарда рублей на школы, детсады, больницы.  Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие инфраструктуры.  На крупнейшие проекты по благоустройству, развитию жилищно-коммунального хозяйства предполагается выделение бюджетного кредитма в сумме 4 млрд рублей.

В следующем году продолжится строительство Южного обхода Арзамаса, выделены средства на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Также в регионе в следующем году планируется начать строительство обхода Балахны.

"На реализацию региональной госпрограммы льготной ипотеки в бюджете-2023 закладывается 186,2 миллиона рублей. Такую же сумму предусматриваем и на 2024-й, и на 2025-й год. Старт программы запланирован на 2022 год", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что формирование бюджета региона на 2023 год проходит в особых условиях.

"Мировая экономика находится в рецессии, наша страна испытывает санкционное давление, какого не было никогда. Эти обстоятельства заставляют верстать бюджет аккуратно и взвешенно. Бюджет оптимизируется, то есть мы отказываемся от излишних расходов. Будут реализованы все масштабные инфраструктурные проекты, о которых было заявлено ранее", - отметил Евгений Люлин.

В соответствии с законом "О бюджетном процессе в Нижегородской области" Законодательное собрание рассматривает проект закона об областном бюджете в течение 60 дней с момента внесения.

Ранее состоялось "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2023 год.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph