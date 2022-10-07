Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание региона проект бюджета на 2023 год Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское Заксобрание 25 октября получило проект главного финансового документа области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Согласно информации, бюджет сохранит социальную направленность, с индексацией всех социальных выплат. Его доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 240,6 млрд рублей, а расходы запланированы в сумме 257,4 млрд рублей.

Проектом бюджета заложен существенный рост средств на капремонт учреждений социальной сферы: до 5,8 миллиарда рублей на школы, детсады, больницы. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие инфраструктуры. На крупнейшие проекты по благоустройству, развитию жилищно-коммунального хозяйства предполагается выделение бюджетного кредитма в сумме 4 млрд рублей.

В следующем году продолжится строительство Южного обхода Арзамаса, выделены средства на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Также в регионе в следующем году планируется начать строительство обхода Балахны.

"На реализацию региональной госпрограммы льготной ипотеки в бюджете-2023 закладывается 186,2 миллиона рублей. Такую же сумму предусматриваем и на 2024-й, и на 2025-й год. Старт программы запланирован на 2022 год", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что формирование бюджета региона на 2023 год проходит в особых условиях.

"Мировая экономика находится в рецессии, наша страна испытывает санкционное давление, какого не было никогда. Эти обстоятельства заставляют верстать бюджет аккуратно и взвешенно. Бюджет оптимизируется, то есть мы отказываемся от излишних расходов. Будут реализованы все масштабные инфраструктурные проекты, о которых было заявлено ранее", - отметил Евгений Люлин.

В соответствии с законом "О бюджетном процессе в Нижегородской области" Законодательное собрание рассматривает проект закона об областном бюджете в течение 60 дней с момента внесения.

Ранее состоялось "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2023 год.