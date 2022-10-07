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Спорт

Шахматный музей открылся в школе №9 Нижнего Новгорода

25 октября 2022 16:43  [240] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Уникальный музей с различными экспонатами шахматных фигур открылся на базе спортивной школы №9 Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, инициатива создания такого музея была поддержана на уровне главы города Юрия Шалабаева.

По словам директора школы №9 Светланы Шулаковой, одной из целей создания музея является сохранение исторической памяти. Здесь представлены редкие фотографии из истории шахматных турниров, фигуры с городецкой росписью, книги о шахматах издания начала прошлого века и другие редкие коллекционные экземпляры.

Посетители музея также увидят экспозицию легендарного советского нижегородского фотографа Нисона Капелюша с фотографиями времен Великой Отечественной войны, знаменитых советских полководцев, солдат. Ее предоставил внук фотографа Михаил Капелюш. "Все экспонаты пропитаны духом времени, их можно подержать в руках. В эпоху интернета осталось мало таких вещей", - отметил он.

Ранее сообщалось, что нижегородцы Николай Челядинов и Александр Юрин взяли "золото" на "Кубке Надежды-2022" по шахматам.

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Теги:
шахматы
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