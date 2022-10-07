Более 1000 объектов добавлены на инвестиционную карту Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Инвестиционная карта Нижегородской области включает в себя уже свыше одной тысячи объектов. Как сообщили в Корпорации развития региона, на портале обновлены все основные сервисы для инвесторов.

В частности, с помощь инвестиционной карты: https://www.nn-invest.ru/ru/climate/infrastructure можно выбрать земельный участок для реализации проекта.

Видеоинструкции размещены в основных разделах инвестиционного портала Нижегородской области.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что число объектов постоянно меняется по мере сбора и актуализации данных.

Калькулятор мер поддержки: https://www.nn-invest.ru/ru/support/measures позволит получить информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, а также поможет индивидуально выбрать те или иные меры господдержки под конкретный проект.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для внедрения проекта "Сквозной инвестиционный поток".