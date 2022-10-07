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Экономика

Производитель молока в Дальнеконстантиновском районе инвестировал в строительство животноводческого комплекса 80 млн рублей

26 октября 2022 12:14  [189] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Компания СПК "Нижегородец" построила в Дальнеконстантиновском районе высокотехнологичный телятник на 750 голов. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области, инвестиции в данный проект составили 80 млн рублей.

Новый животноводческий комплекс представляет собой современное помещение с системами искусственного освещения и контроля температурного режима. Для животных оборудованы площадки для выгула, поилки с подогревом воды и чесалки.

Глава нижегородского минсельхоза Николай Денисов рассказал, что переход на новые технологии позволяет региону увеличить производство молочной продукции.

"Сейчас мы занимаем 15-е место среди регионов России по производству молока: с начала 2022 года произведено около 465 тысяч тонн, что на три процента больше показателя прошлого года. Каждый день фиксируем прибавку примерно 100 тонн. В целом в регионе в этом году запланирована реконструкция и строительство 27 объектов животноводства, из них 10 уже запущено в эксплуатации", - сообщил министр сельского хозяйства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что ООО "Никитино" планирует построить в Нижегородской области роботизированную ферму на 835 голов.

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Теги:
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