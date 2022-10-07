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Политика

Десять человек от главы города вошли в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода третьего созыва

26 октября 2022 13:56  [96] Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в социальной сети назвал имена десяти новых членов Общественной палаты третьего созыва. 

"Объединяет их одно – большой профессиональный и жизненный опыт. Он, несомненно, пригодится в работе палаты и в реализации новых, интересных социальных проектов. Радует, что при сохранении преемственности в составе Общественной палаты, в нее войдут и новые люди. Постановление об утверждении членов Общественной палаты будет опубликовано в ближайшее время", - написал Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в состав Общественной палаты от мэра вошли:

Артур Амбарцумян (выдвинут НРОО ООО малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"),
Алексей Беляев (выдвинут ассоциацией рестораторов Нижегородской области),
Сергей Горячев (выдвинут НРФСОО "Федерация бокса"),
Александр Заремба (выдвинут НРОО "Городской Совет Отцов"),
Роман Пермяков (выдвинут НОООО "Российский Союз Молодежи"),
Михаил Сторонкин (выдвинут РО "Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский патриархат)"),
Михаил Тараканов (выдвинут НРО фонд социальной адаптации ветеранов боевых действий "Ратник"),
Екатерина Ферапонтова (выдвинута БФ помощи детям с РАС "Время РАСсвета"),
Тимур Шарафутдинов (выдвинут ОО "Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области"),
Дмитрий Щеголев (выдвинут первичной профсоюзной организацией НОО Профсоюз работников народного образования и науки российской федерации в ННГАСУ).

Напомним, первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода второго созыва состоялось 30 октября 2019 года. В соответствии с положением членами палаты могут стать представители некоммерческих организаций, 10 членов из которых утверждаются главой Нижнего Новгорода и еще 10 - городской Думой. Еще 10 членов городской Общественной палаты определяются 20-ю ранее избранными членами палаты рейтинговым голосованием из числа кандидатов, не включенных в списки главы города и Думы.

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Теги:
Общественная палата
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