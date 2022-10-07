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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают на онлайн-встречу с торговым представителем РФ во Вьетнаме

26 октября 2022 15:35  [142] Бизнес
Торгпред РФ в во Вьетнаме Вячеслав Харинов

Торгпред РФ в во Вьетнаме Вячеслав Харинов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр развития экспорта Нижегородской области приглашает предпринимателей поучаствовать в онлайн-встрече с торговым представителем РФ в во Вьетнаме Вячеславом Хариновым, которая состоится 1 ноября.

Вьетнам считается одним из перспективных внешнеторговых направлений. Так, Нижегородская область уже поставляет в данную страну грузовые автомобили, металлоизделия, картон, пиломатериалы и двигатели.

При этом в региональном Минпроме полагают, что ассортимент продукции, которую нижегородские предприниматели могут поставлять вьетнамским партнёрам, значительно шире.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, на встрече с торговым представителем экспортёры узнают о механизмах работы и перспективах выхода нижегородских компаний на вьетнамский рынок, а также смогут задать торговому представителю вопросы.

Кроме того, по результатам встречи её участники смогут оставить заявки на поиск потенциальных торговых партнеров для своей компании во Вьетнамской Республике.

Сообщается, что Региональный Центр развития экспорта проведёт мониторинг рынка и определит предприятия, готовые к сотрудничеству.

Вебинар состоится 1 ноября в 10:00.

Для того чтобы стать его участником, необходимо до 28 октября заполнить заявку по ссылке.

Ранее сообщалось, что представители Нижегородской области и провинции КНР Цзянси в онлайн-формате обсудили перспективные направления взаимодействия.

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Теги:
Международное сотрудничество Предприниматели Экспорт
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