Росприроднадзор рассчитал размер вреда от разлива нефтепродуктов в районе Волжской набережной Происшествия

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области подвело итоги работы по факту загрязнения акватории Волги в результате происшествия с промерным катером в Нижнем Новгороде.

Напомним, 12 октября около 13:00 буксир сел на мель в районе дома №10 по Волжской набережной. Застрявшее плавсредство освободили, но при этом, по всей видимости, произошла утечка нефтепродуктов. На место оперативно прибыли инспекторы Росприроднадзора. Они зафиксировали на поверхности воды рядом с берегом пятно, площадь которого составляла порядка 100 кв.м. Сотрудники ведомства произвели отбор проб природной воды в Волге и начали расследование ЧП.

Работы по ликвидации с поверхности Волги образовавшегося пятна производились теплоходом "ОС-4" "Администрации Волжского бассейна".

Как стало известно, севшее на мель судно также находится в оперативном управлении ФБУ "Администрация Волжского бассейна". Инцидент произошёл во время проводимых промерных работ для определения границ судового хода и анализа мелководных участков.

В учреждении пояснили, что катер самостоятельно освободился, увеличив обороты мощности двигателя. Но поскольку отработанные газы у судов такого типа выбрасываются не в воздух, а в воду, то на водной поверхности образовалась сажа. По результатам осмотра сотрудники "Администрации Волжского бассейна" не обнаружили ни повреждений корпуса, ни разлива нефтепродуктов.

Однако результаты лабораторных исследований проб воды, отобранные специалистами Росприроднадзора на месте происшествия, показали превышения ПДК по нефтепродуктам в размере от 1,4 до 26 раз. Это подтвердило факт разлива нефтепродуктов с судна и негативное воздействие на водный объект.

Надзорное ведомство произвело расчёт вреда причинённого реке Волге: 45 тыс. 374 рубля. Претензионное письмо с требованием о добровольном возмещении ущерба в бюджет Нижнего Новгорода уже направлено в адрес ФБУ "Администрация Волжского бассейна".

В ведомстве также сообщили, что в случае отказа вопрос будет решаться в судебном порядке.

Кстати, как выяснили специалисты Центрального МСУТ СКР, капитан севшего на мель судна был пьян во время рейса.