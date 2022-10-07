Почти 445 свалок ликвидированы в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Павловском муниципальном округе уже убрана 21 несанкционированная свалка из 34, а всего по Нижегородской области ликвидировано 443 свалки. Об этом сообщил министр экологии региона Денис Егоров во время своего рабочего визита в Павлово.

По словам Дениса Егорова, район демонстрирует неплохие показатели.

"Как правило, эти свалки создают сами жители, и здесь важна работа органов местного самоуправления по организации оборудованных площадок и установке контейнеров. В этом году субсидируем округу 17 площадок, а в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО - закупку 51 контейнера для раздельного сбора отходов", - отметил глава нижегородского минэкологии.

Всего в Нижегородской области в 2022 году зафиксированы 683 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и отходов строительства и сноса, расположенные на территории муниципальных образований. Общая сумма затрат на ликвидацию свалок с учетом местных бюджетов составит 177, 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.