Сдавать или перепродать - Лучшие варианты работы с недвижимостью

Инвестирование – тема очень интересная и прибыльная, но только если вы правильно просчитаете все риски, выберите прибыльные активы и сможете избежать ошибок. Инвесторы зарабатывают огромные деньги и самостоятельно управляют своим рабочим временем.

Особенно привлекательными считаются инвестиции в недвижимость. Жилые и коммерческие помещения пользуются неплохим спросом, и даже в кризис можно продать такое имущество или сдать его в аренду.

Сегодня мы берем интервью у Александра Орлова, создателя сайта PAMMtoday, журнале о современных инвестициях. Мы поговорим о вложениях в недвижимость и рисках, которых следует избегать, если вы решили инвестировать.

Что такое инвестирование в недвижимость?

Это вложение денег в квартиры, землю, коммерческие объекты и даже парковочные места. Заработок на инвестировании в недвижимость может быть нескольких способов – это сдача в аренду или перепродажа с наценкой.

Подскажите, а чем отличаются эти способы? Что лучше – сдавать в аренду или перепродать недвижимость?

Самый востребованный вариант – это, конечно, получение дохода от сдачи в аренду. Если вы выбрали его, вы будете получать прибыль на протяжении долгого времени с минимальными финансовыми потерями, и эта прибыль будет стабильной.

Можно сдавать недвижимость на длительный срок или посуточно. В первом случае вы не будете заниматься постоянным поиском клиентов. Вы просто заключаете соглашение с арендатором и получаете деньги ежемесячно. Если сдаете посуточно – здесь прибыль больше, но заниматься поиском клиентом придется чаще.

И, наконец, покупка и перепродажа имущества. Такой вариант подходит для инвесторов, которые могут вложить дополнительные средства. Например, вы покупаете жилое помещение, тратитесь на ремонт и продаете его дороже на 15-30%.

Насколько выгодны вложения в недвижимость? Насколько реально жить на доход от сдачи недвижимости в аренду?

Недвижимость ‒ достаточно выгодное вложение, но у него очень высокий порог. Для открытия депозита нужно 1 000 рублей, а для того, чтобы купить квартиру или две ‒ несколько миллионов.

Поэтому этот вариант далеко не всем подходит, например, молодому человеку без обеспеченной семьи за плечами тяжело будет накопить на первую квартиру под съём. Лучше такой вариант подходит семьям, где все готовы вкладываться в эту цель, и у всех есть стабильный заработок. Тогда накопить на первую квартиру под съем будет гораздо проще.

Плюс есть ряд подводных камней.

Недвижимость нужно покупать с умом, в выгодных районах. Самые выгодные, на мой взгляд, это районы возле университетов ‒ преподавателям и студентам всегда будет нужно жилье поближе к месту работы или учебы, плюс много иногородних студентов.

Учтите, что чистая прибыль будет меньше той суммы, за которую вы сдаете недвижимость. За недвижимостью нужно ухаживать, платить за коммунальные услуги, периодически будет требоваться ремонт. За недвижимостью нужно ухаживать, за съемщиками ‒ следить, чтобы не было проблем с законом, соседями, оплатой.

Люди обычно очень небрежно относятся к съемному жилью, для большинства это больше как временный вариант, поэтому его не берегут. Часто будет требоваться ремонт. Плюс люди часто бывают необязательными, и нужна определенная сила характера, чтобы справляться с жильцами, держать их в узде, так сказать.

Какие есть риски, которых точно следует избегать?

Частично риски, связанные именно со съемом жилья, я перечислил выше. Помимо этого, есть еще ряд рисков.

За вкладами в банках необходимо ухаживать. Следить за сменой условий, следить, когда срок депозита подходит к концу, потому что в противном случае условия могут измениться на гораздо менее выгодные.

Нельзя окончательно отпускать поводья.

Необходимо контролировать свои финансовые потоки, следить, сколько вы тратите, а сколько зарабатываете. Очень хорошо, если вы при этом будете искать, во что еще вложиться, какие еще финансовые потоки присоединить к уже имеющимся. При этом важно быть осторожным, потому что даже из самых приятных условий можно "выпасть", вложить деньги не туда и прогореть по итогу.

Текущая экономическая ситуация достаточно нестабильна.

Мне представляется, что сейчас наиболее актуальная задача ‒ подушка безопасности, нежели формирование пассивного дохода. Одно другому не мешает, конечно, но сейчас рынок недвижимости и ценных бумаг лихорадит, поэтому случиться может практически что угодно, и это, к сожалению, непредсказуемо.

Поэтому мне кажется, что даже если у вас есть пассивный доход, необходимо все-таки продолжать работать, чтобы у вас всегда была возможность остаться на плаву, что бы ни произошло.

Инвестиции в недвижимость – довольно прибыльное дело, но в нем, как и в большинстве других, есть свои нюансы. Спасибо, что поделились советами и ответили на наши вопросы!

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