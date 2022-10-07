Движение транспорта запретят на местном проезде у Гребного канала Общество

НИА "Нижний Новгород"

Автомобилям запретят проезжать по местному проезду Гребного канала в Нижнем Новгороде с 15 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, изменения вводятся для обеспечения безопасного дорожного движения. Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде с 14 ноября.