Движение транспорта запретят на местном проезде у Гребного канала

НИА "Нижний Новгород"
Автомобилям запретят проезжать по местному проезду Гребного канала в Нижнем Новгороде с 15 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, изменения вводятся для обеспечения безопасного дорожного движения. Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде с 14 ноября.
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