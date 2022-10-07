Нижегородский аэропорт им. Чкалова с 30 октября перейдет на зимнее расписание Общество

НИА "Нижний Новгород"

В ночь с 29 на 30 октября международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде переходит на зимнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, в зимний период из Нижнего Новгорода будут доступны рейсы по 23 направлениям, из них 18 - внутри России.

В частности, запланированы перелеты в Екатеринбург, Самару, Челябинск (авиакомпания RedWings), в Волгоград, Саратов и Минводы ("Азимут"). Кроме того, нижегородцы смогут улететь в Астрахань и Казань с помощью перевозчика "ЮВТ АЭРО".

Рейсы также будут выполняться в Калининград, Махачкалу, Сочи и ряд других российских городов.

За рубеж из Нижнего Новгорода зимой можно будет улететь в Стамбул, Ереван, Анталью, Хургаду, Шарм-эш-Шейх.

Ранее сообщалось, что рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта "Стригино".