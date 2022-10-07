Нижегородцы смогут стать участниками федерального проекта "Лица Победы" Общество

Жители Нижегородской области смогут передать истории о своих родственниках-ветеранах в Музей Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Согласно информации, целью проекта "Лица Победы" является сохранение памяти о военном поколении. Нижегородцы могут передать любые материалы, связанные со своими близкими из числа тех, кто сражался на фронте или был тружеником тыла.

"В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполье или партизанских отрядах, работавших в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в наш музейный проект "Лица Победы", чтобы увековечить память о своих близких для многих будущих поколений", - отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Подробнее на сайте проекта https://historydepositarium.ru/.

Ранее сообщалось, что истории 39 нижегородских ветеранов передали активисты ОНФ в музей Победы в Москве.