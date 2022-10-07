Виртуальный хостинг от RU-CENTER

Наша компания RU-CENTER предлагает вам воспользоваться мощным и недорогим онлайн хостингом. Не всегда есть возможность установить серверы в той или иной компании. Отличным решением может стать веб хостинг. Удаленный хостинг поможет хранить ваш сайт на онлайн сервере. Мы предлагаем подобную услугу на разное количество дней, разную по стоимости.

Преимущества виртуального хостинга такие:

возможность размещать на одном сервере сразу несколько сайтов;

большая мощность;

экономия средств.

Не все компании могут установить или арендовать целый сервер. А вот воспользоваться онлайн хостингом вполне могут. Тарифы в нашей компании RuCenter невысокие, что делает нашу услугу очень привлекательной для многих клиентов.

Особенности веб хостинга

Заказав услугу виртуального хостинга у нас в компании, вы получаете объем дискового пространства, на котором можете разместить свои файлы. Для того чтобы сайт хорошо работал, вы используете ресурсы сервера – оперативную память, процессорное время и многое другое.

Наш виртуальный хостинг будет поддерживать любое программное обеспечение. Есть доступ к панели управления. Даже не имея каких-то специальных знаний, вы сможете без труда пользоваться сервером.

Организация работы хостинга, техподдержка ложатся на наши плечи. Вы сможете не беспокоиться за работу своего сайта. Он будет работать в бесперебойном режиме, аккуратно и точно. Можно будет спокойно заниматься наполнением сайта, его продвижением и работой с клиентами.

Главные плюсы онлайн хостинга – недорогая цена и удобство управления. Проблемы администрирования – это забота техподдержки. Если вы закажите виртуальный хостинг у нас, то мы обеспечим безопасность вашего сервера, его бесперебойную работу. RuCenter – это действительно хороший провайдер. Познакомиться с нашими расценками можно здесь https://www.nic.ru/catalog/hosting/shared/.

Наше предложение

У нас есть для вас следующие предложения:

аренда сервера на 30 дней;

размещение статичного сайта;

размещение блога;

размещение магазина;

хостинг корпоративного сайта;

размещение от 50 до 100 и 200 сайтов.

Чем больше сайтов будет на вашем сервере, тем выше будет стоимость. Еще мы предусмотрели подарки при заказе сервера от 1 года. Если вы будете хранить большое количество сайтов на нашем сервере, то хранений копий возможно до 1 месяца.

Почему мы

Наша компания занимает 1 место в рейтинге сервиса Хостинг Пульс. Мы лидируем среди других хостинг-провайдеров в России. У нас очень высокие показатели в скорости записи диска, загрузки CMS и фреймворков.

Мы предлагаем нашим клиентам безлимитный трафик. Также у наших серверов огромные ресурсы для хранения любого количества баз данных. Панель управления сайтом очень удобная. Техническая поддержка работает круглосуточно. Так что в любой ситуации наши специалисты смогут вам помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам графики и отчеты о работе сайта. Есть разные варианты настройки сервера, будут доступные самые свежие версии управления контентом. Хранить и управлять файлами с нами очень удобно. И самое главное – вы можете не беспокоиться о безопасности своего сайта. Постоянный мониторинг позволяет блокировать все атаки хакеров.

RU-CENTER – компания, которая зарекомендовала себя как надежная. Мы предлагаем качественные услуги, можем смело сказать, что на нас можно положиться. Работаем не только с частными клиентами, но и юридическими лицами. Более подробную информацию вы можете получить на сайте nic.ru.

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