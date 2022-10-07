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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

27 октября 2022 12:57  [114] Общество

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроект о защите традиционных ценностей - в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, документ предполагает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних.

Для этого будет расширен перечень запрещённой к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также информация, способная вызвать у детей желание сменить пол.

Кроме того, планируется ввести платную подписку и дополнительную техническую защиту доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещённому для детей.

В КоАП также будут внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штрафы за эти правонарушения для юрлиц могут достигать размера до 5 млн и 10 млн рублей соответственно.

Нововведения распространяются на информацию в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и рекламе.

"Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим", — подчеркнул в в рамках заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что соавторами законопроекта стали почти 400 депутатов Госдумы.

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Теги:
Дети Законопроекты ЛГБТ
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