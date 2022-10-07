Фундаментные блоки

Это цельные бетонные, либо перфорированные бетонные блоки, для укладки фундамента всех видов зданий. Изделия уже полностью готовы к укладке сразу после выпуска с завода.
Детали фундамента производят из бетона в виде прямоугольной конструкции. Внутри по схеме ставят коробку из ребристой арматуры.
Бетонные смеси для ЖБК замешивают из разных сортов бетона, благодаря чему, увеличивается морозо- и влагоустойчивость.
В начале засыпают песок (слой от 15 сантиметров). После него – засыпают щебень среднего размера (высота слоя до 20 сантиметров) . Каждые 10 сантиметров слои трамбуют для более сильной сцепки. Утрамбовка производится самостоятельно, или при помощи трамбующего устройства, чтобы ускорить работу пласты можно проливать водой.
Строительство основы из таких конструкций начинается поверх хорошо укатанной песочной подушки. Места между бетонными изделиями заливаются бетоном. После устройства нужно поставить каркас. Для этого отрезают дощечки шириной до 3 сантиметров. Форма устанавливается по линии раскладки. Песчаная подушка должна быть шире фундаментных блоков, купленных на опору.
Бетонирование основы выполняется за один шаг, поэтому при сцепке бетона строитель получают крепкую цельную конструкцию. Удобнее приобретать бетон, который привезут строительным миксером на стройку уже в готовом виде. Это значительно сбавит затраты труда. Бетон трамбуют тщательно специальными устройствами для трамбовки. Благодаря этому армирующий пояс станет более прочным.
К плюсам применения бетонных конструкций относятся:
Из недостатков выделяются:
По итогу, строительство из фундаментных блоков возможно при строгом следовании схемы строительства. И в то же время, блоки – хороший вид фундамента для небольших домов.
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