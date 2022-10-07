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Фундаментные блоки

27 октября 2022 14:08  [88]

Фундаментные блоки ФБС

Это цельные бетонные, либо перфорированные бетонные блоки, для укладки фундамента всех видов зданий. Изделия уже полностью готовы к укладке сразу после выпуска с завода.

Виды бетонных блоков

  1. Сплошные (ФБС) – стандартные фундаментные блоки в Казани, которые используют в большинстве подвалов, погребов и других технических помещений. Представляют собой монолитные прямоугольный изделия без полостей внутри.
  2. Пустотелые бетонные блоки (ФБП) – это облегченный тип, содержащий в своей конструкции изолированные пустые пространства квадратной формы. Пустотелые блоки для фундамента используются в сооружении внутренних ненесущих стен в нижних и подвальных помещениях.
  3. Перфорированные (ФБВ) – изготавливаются на заказ незначительными партиями, следовательно, при строительстве встречаются достаточно нечасто. Главное различие – длинный желоб, который используют для протяжки технических коммуникаций.

Особенности конструкции

Детали фундамента производят из бетона в виде прямоугольной конструкции. Внутри по схеме ставят коробку из ребристой арматуры.

Бетонные смеси для ЖБК замешивают из разных сортов бетона, благодаря чему, увеличивается морозо- и влагоустойчивость.

Виды монтажа фундамента из блоков фбс

Фундамент на песочно-гравийной подушке:

В начале засыпают песок (слой от 15 сантиметров). После него – засыпают щебень среднего размера (высота слоя до 20 сантиметров) . Каждые 10 сантиметров слои трамбуют для более сильной сцепки. Утрамбовка производится самостоятельно, или при помощи трамбующего устройства, чтобы ускорить работу пласты можно проливать водой.

Фундамент на плиты ФЛ:

Строительство основы из таких конструкций начинается поверх хорошо укатанной песочной подушки. Места между бетонными изделиями заливаются бетоном. После устройства нужно поставить каркас. Для этого отрезают дощечки шириной до 3 сантиметров. Форма устанавливается по линии раскладки. Песчаная подушка должна быть шире фундаментных блоков, купленных на опору.

Фундамент на армирующий пояс:

Бетонирование основы выполняется за один шаг, поэтому при сцепке бетона строитель получают крепкую цельную конструкцию. Удобнее приобретать бетон, который привезут строительным миксером на стройку уже в готовом виде. Это значительно сбавит затраты труда. Бетон трамбуют тщательно специальными устройствами для трамбовки. Благодаря этому армирующий пояс станет более прочным.

Плюсы и минусы блоков ФБС

К плюсам применения бетонных конструкций относятся:

  • Высокая быстрота строительства – раскладка блоков осуществляется специализированными машинами. Это значительно ускоряет и упрощает работы;
  • Минимальное время, чтобы застыл раствор - две недели. При строительстве литой основы нужно подождать месяц, который необходим для схватки бетона;
  • Низкая цена;
  • Сплошные бетонные блоки обладают, высоким качеством, так как производятся в промышленных условиях, следовательно владеют нужными по ГОСТу масштабами и качеством;
  • Срок службы не менее ста лет.

Из недостатков выделяются:

  • Требование лучшей термоизоляции систем из бетонных конструкций, так как бетон обладает высокой степенью подверженности к коррозии;
  • Прихотливость типу земли (не рекомендовано к укладке на рыхлых грунтах);
  • Потребность монтажа песчанной подушки под фундамент из блоков;
  • Для строительства кирпичного дома обязательно нужен армопояс.

По итогу, строительство из фундаментных блоков возможно при строгом следовании схемы строительства. И в то же время, блоки – хороший вид фундамента для небольших домов.

Наша компания

С 2010 года мы радуем своих клиентов долговечными изделиями. Мы изготавливаем сами все наши изделия, поэтому ручаемся за их качество. Наш завод ЖБК находится в городе Казань, но также осуществляем доставку в другие регионы.

Как заказать услугу

Чтобы купить бетонные блоки, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону. Наши профессионалы ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.

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