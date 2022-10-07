Глава Нижнего Новгорода лично осмотрел дорожную технику для работы в зимний период Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Предстоящей зимой дороги Нижнего Новгорода будут убирать 462 специальные коммунальные машины. Глава города Юрий Шалабаев 27 октября осмотрел готовность техники накануне зимнего периода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнул мэр, парк коммунального автотранспорта в городе в 2022 году серьезно обновился. Юрий Шалабаев рассказал, что уже в ноябре техника выйдет на городские магистрали.

"В прошлом году мы обновили парк муниципальной техники, и это очень помогло в уборке города. В этом году поступит еще 90 единиц, из них 33– это зимняя техника для уборки дорог и их содержания. Двенадцать единиц пришло, еще 21 планируется получить. Я поручил ускорить этот процесс, чтобы в ноябре можно было выпустить их на маршрут. Будем продолжать закупки. Как я уже говорил, порядка 10% всего парка в год надо обновлять", - отметил мэр.

Он также отметил, что в текущем году в городе также проводились работы по ремонту автопредприятий, где базируется коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что готовность муниципальных дорожных предприятий Нижнего Новгорода к зимнему периоду составляет 80%.